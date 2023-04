Een sleutelmoment in Parijs-Roubaix bij de vrouwen? In de jacht op de kopgroep zijn de topfavorieten tegen de kasseien gesmakt na een schuiver van Elisa Longo Borghini. Ook Lotte Kopecky kon de tuimelperte niet meer ontwijken: ze bleef even liggen, maar sprong toch weer op het zadel. Voor Sanne Cant, die zwaar gehavend was, zit de koers erop.