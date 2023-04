Marthe Truyen is dolblij met 3e plek: "In mijn dromen haalde ik de top 20, dit voelt als een zege"

Marthe Truyen liet de tranen de vrije loop op de velodroom van Roubaix. Niet van de ontgoocheling, wel van het pure geluk. "Het was best wel emotioneel", gaf ze toe.

"Ik kom van ver. Ik weet zelf wel dat ik niet het grootste talent ben, maar ik werk er wel hard voor. Ook in Le Samyn voelde ik me al goed, maar daarna kreeg ik corona. Het was in spanning afwachten of ik wel nog een voorjaar kon rijden."

"Ik was dan ook ongelofelijk gemotiveerd vandaag. Ik mocht meegaan in de vlucht en ik was superblij met die rol. Bij de mannen zie je vaak dat ze wegblijven. In mijn dromen haalde ik de top 20, in het echt ben ik nu 3e. Dit is geweldig. Dit voelt als een overwinning."