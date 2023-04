Ruben en Ine na Parijs-Roubaix: "Het was een grand cru voorjaar voor Lotte Kopecky"

Een bewogen Parijs-Roubaix bij de vrouwen, dat is het minste wat er te zeggen valt over de koers. Genoeg stof om over na te kaarten dus bij Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Er was de pech voor Lotte Kopecky en Marianne Vos, maar ook de knappe 3e plaats voor Marthe Truyen. "Het zal straks zeker doordringen dat dit een gouden kans was voor haar."

Ruben: "Beginnen doen we met de totaal onverwachte winnares: Alison Jackson. Wie is zij?"

Ine: "Ze is een vrouw met veel uitstraling, maar die nog niet echt de grootste overwinningen geboekt heeft. Als er iemand bij EF was die ik had aangeduid, dan was zij het." "Uit die kopgroep was ze vanaf het begin al de grootste kanshebber, maar voor het grote publiek is ze eerder een onbekende." Een renster die wint uit de kopgroep, dat heeft altijd te maken met meerdere factoren. Er is de heel grote kopgroep die mocht wegrijden en dan kwam daar nog eens de val van Longo Borghini bij. De 2 sleutelmomenten in deze koers? “Ze hadden veel voorsprong, maar onder impuls van Trek werd die wel steeds minder en minder. Maar door die zwieper van Longo Borghini op de kasseien werd het moeilijker", denkt Ine.

Ruben: "De favorieten komen wel nog tot op 10 seconden. Wie moet zich voor het hoofd slaan?"

Ine: “Ik weet het niet goed. Had Lotte Kopecky erheen moeten springen toen het gat 10 seconden was? Ze zaten zo dicht, dat was wel een kantelmoment." "Kopecky had eigenlijk perfect de oversteek kunnen maken. Misschien was het ook wel aan Femke Markus om te demarreren in die kopgroep? Zij is een hardrijdster die niet de sprint moet afwachten.” Missen ze bij SD Worx iemand als Reusser vandaag? “Ik denk het wel. We zeiden het vooraf ook al, de rensters van SD Worx die vandaag aan de start stonden zijn stuk voor stuk goede rensters." "Maar we hebben nóg sterkere SD Worx-blokken gezien. Wiebes heeft wel ontzettend veel werk gedaan, maar Majerus of Cecchini hebben we heel weinig gezien."



Ruben: "Het is des mensen om meer en meer te willen. Maar moeten we niet durven te stellen dat het voorjaar van Kopecky een grand cru voorjaar was? Ook zonder winst in Parijs-Roubaix."

Ine: “Absoluut, dat zal bij haar ook wel doordringen. Nu is de ontgoocheling heel groot, omdat Roubaix altijd bovenaan haar lijstje stond." "Ze zal het zichzelf alleen beklagen als ze denkt dat ze een tactische fout heeft gemaakt en niet alles eruit heeft kunnen halen." "Volgende week zie ik Kopecky zeker nog meedoen in de Amstel. Ze was supersterk vandaag. Ze heeft er ook op getraind om beter die korte hellingen over te raken." "Ze is wat kilo’s kwijt dus de Amstel is nog meer op haar lijf geschreven dan de vorige jaren."

Ruben: "Een van de pechvogels van vandaag: Marianne Vos. Zie je haar ooit nog Parijs-Roubaix winnen?"

Ine: "“Ze is 36 ondertussen, maar zeg nooit nooit. We dachten op 80 kilometer van het einde dat het over en out was voor haar, maar ze is uiteindelijk wel nog 10e." "Had ze niet sneller weer in een betere positie gezeten als er meteen 2 rensters van Jumbo-Visma gewacht hadden op haar?"

Ruben: "Vandaag was een gouden kans voor Marthe Truyen."

Ine: "Dat zal straks zeker tot haar doordringen. Ze heeft nog heel weinig ervaring en heeft vorig jaar pas volledig voor de weg gekozen." "Je kunt het haar dus eigenlijk ook niet kwaad nemen. Maar van hieruit is het een inschattingsfout om op die manier de sprint aan te gaan." Ze mag zich daar niet laten insluiten. Ze kwam met zoveel snelheid aan dat er eigenlijk nog meer in zat misschien."

