Van der Poel beleefde "beste dag ooit" op de fiets: "Jammer voor Wout, anders reden we met twee naar streep"

Van der Poel: "Merkte dat er iets mis was met Wout"

"Ongelooflijk", zucht Mathieu van der Poel na een nieuwe knalzege in een monument.

"Ik had een van mijn beste dagen ooit op de fiets. Ik voelde me echt erg sterk. Vroeg in de koers probeerde ik een paar aanvallen, maar het was heel moeilijk om de rest uit het wiel te schudden."

Dus was de Nederlander blij dat hij de steun kreeg van een sterk blok van Alpecin-Deceuninck. "Hoe we als team reden vandaag, is niet normaal. Jasper is tweede, veel beter kan niet."

"We hebben alles perfect gedaan. Dit moet goed gevierd worden vanavond."