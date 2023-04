Revelatie Jasper Philipsen (2e) na ijzersterke Parijs-Roubaix: "Dit zal me lang bijblijven"

"Ja, Parijs-Roubaix kan hij winnen", nam analist Bert De Backer geen blad voor de mond na de fenomenale prestatie van Jasper Philipsen in Parijs-Roubaix.



"Ooit misschien", repliceerde Philipsen toen hem de vraag na afloop werd gesteld. "Ik heb wel nog wat jaren te gaan. Nu wil ik vooral van deze prestatie genieten. Het is toch iets wat me lang zal bijblijven."



Plek 1 en 2 werden dus meegegrist door Alpecin-Deceuninck. "We mogen super tevreden zijn met de ploeg. Alles moet natuurlijk in de juiste plooi vallen, maar vandaag was dat het geval voor ons."



"Het is iets wat we nooit hadden durven dromen", kneep de Belg zich net niet in de arm.