Jumbo-Visma verliest pion: Dylan van Baarle past voor Ronde van Vlaanderen

Wout van Aert, Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Edoardo Affini, Tosh Van Der Sande, Nathan Van Hooydonck en Tim van Dijke. Dat zijn de renners die zondag aan de start staan voor de Nederlandse ploeg. De opvallende afwezige is Dylan van Baarle.

"Het is een aderlating voor de ploeg", vertelde Van Aert vandaag op zijn persconferentie. "In de lange klassiekers heeft Van Baarle al bewezen dat hij een meerwaarde is. Het is aan ons om dit nu goed op te vangen."



De reden achter het forfait van Van Baarle is zijn val vorige week in de E3 Saxo Classic op zijn knie. Daags nadien had hij ook last van zijn schouder.

Trainen deed hij wel nog, maar het team hield hem wel uit voorzorg aan de kant in Dwars door Vlaanderen. Nu komt ook de Ronde dus te vroeg voor de Nederlander.