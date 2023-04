De Roubaix-missie van Filippo "007" Ganna: "Het is zoals Russische roulette"

Op zijn 26e is het stilaan tijd om te bewijzen dat de verwachtingen en voorspellingen niet uit de lucht gegrepen zijn: Filippo Ganna heeft een haat-liefdeverhouding met Parijs-Roubaix, maar wil zijn droom in vervulling laten gaan. Al maanden telt hij af naar zijn doel: op paaszondag de klokken laten luiden in Roubaix.

De winnaar reed vorig jaar op de piste van Roubaix recht in de armen van Sir Dave Brailsford. Na een queeste van 12 jaar kon de sterke man van INEOS Grenadiers en voorganger Sky weer een vakje op zijn bingokaart afvinken: eindelijk won zijn bende een kasseimonument. Dylan van Baarle schonk zijn team het delirium in Parijs-Roubaix na een collectief nummertje: waaiers trekken, kachelen op elke strook, de koers nooit uit handen geven en het afmaken met de bliksemafleider. Niet met de kopman, want voor die 17e april 2022 was Filippo Ganna eigenlijk de aas. De kolos - ruim 80 kilogram voor 1,93 meter - lijkt geschapen voor de kasseiklassieker en wilde na enkele tijdritnederlagen het geweer van schouder veranderen. Ineos rolde de rode loper uit voor de Italiaan, maar hij werd 2 keer genekt door materiaalpech en eindigde als 35e op de piste op 4'47" van zijn Nederlandse ploegmaat.

Laureaat bij de beloften, anoniem bij de profs

Dat Ineos aanvankelijk zijn eieren in het mandje van Ganna had gelegd, was geen verrassing. Hij won de belofteversie van de Koningin der klassiekers in 2016 en vroeg of laat moe(s)t het wel eens bingo zijn bij de grote jongens. Alleen kon/kan Ganna weinig adelbrieven bij de profs voorleggen. "Ik weet niet waarom mensen denken dat ik een favoriet ben", vertelde hij vorig jaar aan de vooravond van de Hel. "Ik heb Roubaix bij de profs al twee keer gereden: in 2018 kwam ik buiten tijd aan, in 2019 stapte ik in de auto na twee kasseistroken."

Ganna kon die trend een jaar geleden niet counteren, maar met ploegleider Dario Cioni borg hij zijn plannen en ambities niet op. Door enkele nieuwe tijdrittikken - denk aan het EK en vooral het WK - lonkte Ganna afgelopen winter nog meer dan anders naar de voorjaarsklassiekers. Met 9 april als zijn horizon. Ganna draaide meteen op volle toeren in de voorbereidingskoersen. Hij imponeerde bergop in de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve, graaide zijn klassieke tijdritzeges nu wél overtuigend mee en zette in eigen land pas echt een stap voorwaarts. De G3 zijn buiten categorie, maar in Milaan-Sanremo konden Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zowaar kaarten met een 4e bankzitter. Torpedo Ganna brak zijn fiets bijna in tweeën op de Poggio, maar kraakte niet en finishte als 2e op de Via Roma. "Een finale in het gezelschap van zulke toppers was een primeur voor Pippo", analyseerde ploegleider en vertrouwensman Cioni. "We nemen deze 2e plaats als brandstof voor de toekomst."

Die 2e plaats in Milaan-Sanremo is brandstof voor de toekomst. Ploegleider Dario Cioni

Zeer uitgebreide verkenning daags na Dwars door Vlaanderen

Als benzine voor de zeer nabije toekomst, want Ganna stapte op het vliegtuig voor een Vlaams drieluik als laatste opstapje naar Parijs-Roubaix. Hij eindigde 10e in Harelbeke, gaf op in Wevelgem na een val en reed anoniem mee in Dwars door Vlaanderen. Daags na die koers in Waregem, vorige week donderdag, laste Ganna in het gezelschap van ploegmakker Joshua Tarling zijn verkenning van de Noord-Franse hel al in. Een dagje vroeger dan oorspronkelijk gepland, maar een correcte inschatting, want vorige vrijdag regende het oude wijven in de regio van de rotslechte stenen.

En Ganna nam zijn opdracht serieus: hij kampeerde liefst 5 uur in het decor van "la Regina delle Classische" en besnuffelde 28 van de 29 kasseistroken. De uurrecordhouder stapte nadien op het vliegtuig richting Noord-Italië, skipte de Ronde van Vlaanderen en is na een laatste blok van 6 uur afgelopen dinsdag helemaal klaar voor zijn afspraak. Vrijdag reist hij af richting het ploeghotel voor een koers die hij in L'Equipe zelf beschrijft als "Russische roulette". "Je houdt een pistool tegen je hoofd. Je trekt aan de trekker en je hoopt dat de kogel er niet uitkomt", dixit Ganna.

James Bond

Na wat Ganna op de Poggio liet zien, is het geloof in de laars in een nummertje van het tijdritmonster alleen nog maar gegroeid. La Gazzetta dello Sport vergeleek het zelfs met een remake van Goldfinger, de derde James Bond-film uit 1964. Net als Agent 007 staat ook Ganna voor een huizenhoge uitdaging. Temeer omdat de liefde van de Italiaan voor Roubaix niet van het scherm spat. "Deze koers is een droom, maar je kunt er echt niet van houden. Neen, echt niet", verklaarde hij in eerdere interviews. "Voor toeschouwers en tv-kijkers is het fantastisch, maar als renner is het zo pijnlijk en lastig. Je moet eigenlijk een beetje gek zijn." Gaandeweg heeft Ganna ontdekt hoe hij zijn motor kan laten renderen op de stenen, al blijft het een evenwichtsoefening die bij een voorganger als Tony Martin ook met vallen en opstaan ging. "Bij mijn aanval op het uurrecord moest ik 60 minuten voluit gaan, in deze koers gaat het op en af. Het is veel meer een intervalkoers en ik moet nog afwachten of dat bij mijn karakteristieken past."

Deze koers is een droom, maar je kunt er echt niet van houden. Je moet als renner eigenlijk een beetje gek zijn. Filippo Ganna

Vorig jaar simuleerde de pistier zijn droomkoers op de wielerbaan van Montichiari. In blokjes van 2 à 3 minuten met een vast verzet en een gefixeerd omwentelingsritme probeerde hij de inspanningen en wattages op de kasseien na te bootsen. Die aanpak rendeerde na enkele armworstelingen met Dame Fortuna niet helemaal. Of hij intussen net als James Bond het volledige mysterie ontrafeld heeft, zal over enkele dagen blijken. Maar een maniak als Ganna heeft alles in huis om er zondag een kaskraker van te maken.