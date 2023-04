Tim Merlier hoopt na val vorig jaar op geluk in Roubaix: "Finale vanuit de vroege vlucht zou mooi zijn"

"Het is een moeilijke wedstrijd om te voorspellen. De vorm is goed, maar Parijs-Roubaix blijft Parijs-Roubaix. Een tikkeltje geluk moet er zijn en ik hoop dat dit jaar te hebben."

Welke rol Merlier zondag zal spelen, weet hij nog niet. "De tactische bespreking moet nog komen, maar ik vermoed dat ik wel weer een mooie taak zal krijgen. In de Ronde van Vlaanderen heb ik die taak goed volbracht."



In de Ronde van Vlaanderen sloop Merlier mee met de "vroege" vlucht. "Dat kan nu weer, maar liever rijd ik de finale. Maar als ik de finale kan halen vanuit de vroege vlucht - wat in Roubaix al vaak gebeurd is - dan zou dat mooi zijn. Het zou leuk zijn om mijn goeie conditie nog een keer in de verf te zetten."



Met winst in Nokere Koerse zorgde Merlier voorlopig voor de enige zege van Soudal - Quick Step in het klassieke voorjaar. "Voor mij persoonlijk is mijn jaar niet slecht. Ik heb 5 koersen gewonnen en ik bewijs dat ik een waardige kampioen ben."



"Maar met de ploeg missen we die overwinningen in de klassiekers. Het moet gewoon even meezitten en hopelijk is dat zondag het geval. Ik denk dat we zondag nog de beste kans hebben om met de ploeg die klassieker te winnen. Wanneer de koers zondag geslaagd is? Als ikzelf of iemand van de ploeg wint."