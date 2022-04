Tim Merlier haalt Roubaix met blootliggende spier: "Ik kon in de ziekenwagen stappen, maar de finish was in zicht"

Tim Merlier was op weg naar een mooie plaats in de top 15, tot hij in de finale onzacht in contact kwam met de gevreesde kasseien van Parijs-Roubaix.

"Het gebeurde op Carrefour de l'Arbre", doet de renner van Alpecin-Fenix zijn verhaal.

"Er viel een gat en ik wilde de renner voor mij inhalen, maar die ontweek net een put. Mijn stuur sloeg dubbel, ik maakte een salto en kwam pittig ten val."

De schade was aanzienlijk. Merlier: "Een grote open wonde aan mijn elleboog, die hevig bloedde en vol steentjes zat. Je kon zelfs een spier zien liggen. Na de koers hebben ze mijn elleboog met een operatie volledig moeten reinigen."

Toch dacht Merlier niet aan opgeven. "Achteraf gezien was ik beter in een ziekenwagen gestapt", geeft hij toe, "maar de pijn viel mee. Het bloed was wel angstaanjagend."

"En als renner wil je de finish halen. Zo ver was het ook niet meer. Na twee lekke banden had ik al stevig geknokt en ik dacht ook aan mijn oma. Dat motiveerde me om door te bijten."

"Ik had wel snel door dat een plaats in de top 15 te hoog gegrepen werd met één arm. Al slalommend en met de hulp van de collega's heb ik Roubaix gehaald."