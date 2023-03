Waarom wint Quick Step nauwelijks in Vlaanderen? Lefevere: "Moeten minder gespannen koersen"

Patrick Lefevere is een man van vele oorlogen. De 68-jarige manager blijft rustig onder de laagconjunctuur van zijn team in Vlaanderen.

"Soms trek ik me op aan het verleden. In 2001 hadden we niks na Gent-Wevelgem", vertelt hij over zijn toenmalige ploeg Domo - Farm Frites. "Ik heb toen een uur in een donker bureau gezeten."

"We hadden nog geen prijs gereden, ook wereldkampioen Romans Vainsteins niet. Slechter kon niet."

"Niet veel later reden we naar 1, 2 en 3 in Parijs-Roubaix. Hoop doet leven", stelt Lefevere, die Knaven zag winnen voor Museeuw en Vainsteins.