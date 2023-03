Ook zonder Van Aert kan hij het: ijzersterke Laporte viert nu ook in Dwars door Vlaanderen

Dwars door Vlaanderen in een notendop

Trek met de ouverture, Benoot met de échte symfonie

Jumbo-Visma was zoals altijd wél op de afspraak toen het om de knikkers ging. Op de Knokteberg ranselde Tiesj Benoot iedereen uit zijn wiel. Op 50 kilometer van het einde besefte hij dat het nutteloos was om alleen door te zetten. Benoot hield in en liet 7 renners terugkeren.

Wat Jumbo-Visma de voorbije weken heeft getoond, kunnen wij ook, dachten ze bij Trek-Segafredo. De ploeg van onder meer Jasper Stuyven en Mads Pedersen opende op bijna 100 kilometer van Waregem de finale met een vreemde tactiek: de boel blokkeren op de hellingen en volle gas gaan op de tussenstroken. Dat rollen met de spierballen kreeg geen vervolg en in de echte slotfase reed Trek achter de feiten aan, net als Soudal-Quick Step. Andermaal een gemiste kans voor The Wolfpack, en dat in een koers zonder "de grote drie" Pogacar, Van Aert en (titelverdediger) Van der Poel.

Jumbo-Visma speelt het spel weer perfect

In het fel uitgedunde peloton nam Lotto-Dstny zijn verantwoordelijkheid voor Arnaud De Lie. Een aantal andere teams was blij dat zij de kastanjes uit het vuur haalden, maar die schijnbaar sluwe aanpak zou in hun gezicht ontploffen.



Het peloton bleef voortdurend op een halve minuut hangen en kon pas in de allerlaatste kilometer de restanten van de tegenaanval inlopen.



Christophe Laporte was dan al de eerste felicitaties in ontvangst aan het nemen. Vlak nadat de verbazingwekkend sterke vroege vluchters Alexander Kristoff en Oier Lazkano waren gegrepen - op amper 5 kilometer van de finish - begon het steekspel in de kopgroep.



Benoot vuurde een eerste pijl af en zoals het dan vaak gaat, is het de tweede pijl van de ploegmaat die de goeie is. Küng en Madouas keken naar elkaar, maar hun benen zeiden 'neen'.



De onvermoeibare Lazkano ging samen met Neilson Powless nog op jacht naar Laporte, maar de enige prooi die ze konden vangen, waren de twee overige podiumplaatsen.