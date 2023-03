Weer geen Belgische zege in Dwars door Vlaanderen: "Een gemiste kans"

Duo Alpecin-Deceuninck: "Heb me geforceerd" en "Was verrast"

Jasper Philipsen was met zijn 4e plaats de beste Belg in de uitslag. "Wat ik onthou van deze koers? Dat ik een goed gevoel had, maar dat dit toch een gemiste kans is."

"Ik heb mij misschien een beetje geforceerd door aan te klampen op de Kanarieberg. Hierdoor was ik niet mee met de eerste groep op de Trieu (Knokteberg)."

Zijn ploegmaat Quinten Hermans was wél mee, maar die was dan weer het slachtoffer van de verschillende koppeltjes in de groep. "Er waren 3 duo's bij, dus het was niet aan mij om vol mee te rijden."

"Ik had het gevoel dat ik bergop wel een paar procentjes overschot had. Op het vlakke was het lastiger, omdat die anderen een paar kilootjes lichter zijn dan ik."

"Maar ik had nog wel iets over om eventueel te reageren op Laporte. Ik was alleen verrast. Hij was wel héél snel weg."