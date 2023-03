Christophe Laporte na tweede klassieke zege op vier dagen tijd: "Ik besef het nog niet goed"

Laporte wint zo twee klassiekers op nog geen week tijd. "Het is echt ongelooflijk. Ik besef het nog niet goed. Na mijn ziekte heb ik hard getraind om op niveau terug te keren, de conditie is nu echt goed. Ik voel me fris en daar profiteer ik van. We hebben een heel sterk team en dat stuwt ons naar omhoog."

"Het team heeft heel goed gewerkt. Het is dan ook geweldig dat ik het kan afmaken. Tiesj was heel sterk op de beklimmingen. Hij heeft daar voor de schifting gezorgd. Daarna hebben we goed samengewerkt. Op het eind werd er slag om slinger gedemarreerd, maar ik koos het goede moment."

Versnellen als de rest piepedood zit, zo win je een koers. Christophe Laporte knalde in de slotfase weg uit een elitegroepje en reed solo naar de bloemen in Waregem. "Het was een geweldige dag, maar wel heel zwaar", opende de winnaar na de aankomst.

Is winst in de Ronde of Roubaix ook haalbaar voor Laporte? "Ik denk dat er drie renners bovenuit steken. (lacht) We zullen onze kansen moeten grijpen om die jongens te vergezellen en eventueel Wout bij te staan."

"Het is onwaarschijnlijk dat we met het team al vijf kasseiklassiekers wonnen dit seizoen, en in Brugge-De Panne werden we met Olav Kooij tweede. We wonnen bijna alles, maar de twee mooiste moeten er nog aankomen."

Tiesj Benoot: "Ik was wat ziek, maar zal mijn rol kunnen spelen in de Ronde"

Met twee ferme versnellingen op de Knokteberg en de Kanarieberg plaveide Tiesj Benoot de weg voor ploegmaat Christophe Laporte. "Ik ken die hellingen als mijn broekzak en die liggen mij ook het beste", reageerde Benoot.



"Eens Olav Kooij (die darmklachten had, red.) niet meer mee was, wisten we dat het beter was om met een kleine groep de finale in te gaan. Dat was prima zo. Het was natuurlijk moeilijk tegen de andere koppeltjes in onze groep en we wisten dat het moeilijk zou worden om de groep samen te houden."

"Het laatste uur was ik niet zo goed meer. Ik was de laatste dagen wat verkouden en dat voelde ik wel. Ik heb het aangegeven aan Christophe, dan een paar keer gereageerd om hem in een zetel te zetten, en finaal kon hij het afmaken."