De outsider der outsiders voor Parijs-Roubaix? "Geen 3 renners kunnen over kasseien rijden zoals Sep Vanmarcke"

Niemand rijdt sneller over de kasseien dan Sep Vanmarcke.



Het is al jaren een publiek geheim in het peloton. "Johan Bruyneel en ik keken een tiental jaar geleden al vol verbazing naar de jonge Vanmarcke, die over de kasseien aan het kletteren was", vertelt ook zijn ploegleider Dirk Demol in aanloop naar Parijs-Roubaix.

"Er kunnen geen drie renners hem dat nadoen. Hij glijdt zo smooth over die kinderkopjes."