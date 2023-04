Boonen gelooft dat Pogacar ooit Parijs-Roubaix kan winnen: "Onzin dat je zwaar moet zijn om over kasseien te rijden"

"Om Parijs-Roubaix te winnen, moeten er nog wat kilo's bij", zei Tadej Pogacar (66 kg) meteen na zijn Ronde-triomf in de Sporza-studio.

Viervoudig Roubaix-winnaar Tom Boonen schuift dat in Wielerclub Wattage meteen van tafel.

"Dat je zwaar moet zijn om snel over kasseien te rijden is een verhaal dat een eigen leven is gaan leiden. Maar het is onzin", is Boonen stellig. "Je moet gewoon sterk zijn."

"Vaak zijn grote renners ook sterk. Ze hebben iets meer kracht op het vlakke. Maar Pogacar kan zeker ook de nodige wattages trappen om goed te zijn in Roubaix."

Ook de evolutie van het materiaal speelt in de kaart van Pogacar. "Er wordt met bredere tubes (van 30 millimeter) gereden. Daardoor is er minder slagkracht in de fiets en is het gewicht minder belangrijk."

Boonen zou dus niet verrast zijn als Pogacar, die dit jaar de Hel niet op zijn planning heeft staan, ooit met de kassei staat te zwaaien op het podium in Roubaix.

"Iedereen die op zo'n niveau rijdt, kan Parijs-Roubaix winnen."