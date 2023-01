Club-trainer Scott Parker misnoegd over mentaliteit na rust: "Zo wil ik niet spelen"

Ondertussen zit de Engelsman aan wedstrijd 3 zonder zege. "Frustrerend, maar het gaat hier niet over mij. Iedereen in de club werkt hard voor de drie punten. Nu moet ik de oplossing aanreiken om die te behalen."

"Ik ben ontgoocheld", zuchtte Parker bij Eleven Sports. "Zeker omdat na rust de intentie ontbrak om een tweede doelpunt te scoren. We hebben STVV niet meer onder druk gezet, er kwam geen gevaar meer. Het leek wel een basketmatch."

Ook in Sint-Truiden gaf blauw-zwart een voorsprong weg.

Je zal maar in de schoenen van Scott Parker staan. Sinds zijn aanstelling voetbalt Club Brugge beter, maar het belangrijkste - een overwinning - blijft hem maar ontglippen.

Het ideeënloze spel van zijn ploeg zat de coach duidelijk diep. "We hebben onze aanvallende spelers in de tweede helft nooit meer in stelling gebracht. Zó wil ik niet spelen..."

"Er was gewoon een tekort aan kansen, snelheid en inzet. Dat is jammer en moet snel veranderen, er ligt veel werk op de plank. Dat begrijpen de spelers ook."

"Ik weet stilaan waar de problemen zich bevinden", neemt de trainer mee als positief punt.

Parker richtte zich op het einde van zijn interview ook nog even naar de onfortuinlijke Club-fan die afgevoerd moest worden na een hartaanval: "Ik hoop vooral dat die supporter in orde is."