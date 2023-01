Club-trainer Scott Parker over de Brugse zorgenkinderen: "Alleen goals ontbreken bij Roman"

Andreas Skov Olsen: wanneer weer fit?

"Andreas trainde vandaag wel voor het eerst mee met ons. Het is een lopend dossier, maar lijkt wel de goeie kant op te gaan. We bekijken het van dag tot dag."

Roman Jaremtsjoek: wanneer een goal?

De vraag tegen STVV wordt dus: krijgt Jaremtsjoek nog een nieuwe kans of grijpt Parker terug naar Ferran Jutgla? "Dat is een beslissing die gemaakt moet worden", klonk het mysterieus.

"Ik vond de prestatie van Roman heel goed", blikte Parker nog eens terug. "Ik was blij voor hem, maar wellicht evalueert hij zijn matchen op basis van goals. Dat is het enige dat tegen Anderlecht nog ontbrak, want zijn algemene prestatie was aanvaardbaar."

Het is tekenend voor de moeilijke beginmaanden van de Oekraïner in Jan Breydel. Sinds midden oktober kwam de spits niet tot scoren. Toch kreeg Jaremtsjoek ook lof van zijn nieuwe coach.

Abakar Sylla: eindelijk lessen geleerd?

Een ruwe diamant met scherpe kantjes. Abakar Sylla verloor twee weken geleden tegen Racing Genk - niet voor het eerst dit seizoen - de pedalen.

"Maar nu is hij opnieuw klaar", verzekerde Parker. Abakar is een jonge speler die nog steeds veel moet leren over het spelletje. We hebben de laatste week veel gewerkt met hem. Hij is klaar en fit om weer geselecteerd te worden."