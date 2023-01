Scott Parker voor de komst van Anderlecht: "We kunnen geen fouten meer maken"

"Dat we geen fouten meer kunnen maken? Ja, dat is duidelijk", wond Scott Parker er geen doekjes om. "We willen presteren op het niveau dat we aankunnen, maar er is geen ruimte meer voor uitschuivers."

"We nemen de matchen zoals die komen. Dat is een cliché, maar ik voel wel het verlangen om te verbeteren. Al zijn er geen shortcuts: het is gewoon hard werken."

Parker bevestigde dat Ferran Jutgla geblesseerd is, maar de schade valt mee. "Het zag er ernstig uit, maar dat lijkt het niet."

Het is zelfs niet uitgesloten dat Jutgla zondag kan aantreden, Roman Jaremtsjoek staat evenwel klaar als vervanger. "Ja, hij kan dat. Daar twijfel ik helemaal niet over. Ik ben al onder de indruk van hem."

Wie wel iets moet rechtzetten, is Abakar Sylla na zijn kaartenhistorie afgelopen weekend.

"Ik heb met hem een gesprek gehad en heb uitgelegd hoe ik het bekijk. Hij is nog jong en moet groeien. Het is mijn taak om hem te begeleiden en te voeden."

"Ik heb zondag gezegd dat we de lijn moeten opzoeken, maar we mogen die niet overschrijden. Als je jong bent, maak je fouten."

"Men had destijds ook met die vinger naar mij kunnen wijzen. Maar hij zal leren en je zal de verbetering zien. Hij is getalenteerd."