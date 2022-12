Club Brugge heeft nieuwe trainer beet: Engelsman Scott Parker moet voor successen zorgen

Witte rook boven Jan Breydel. Amper twee dagen na het ontslag van Carl Hoefkens heeft Club Brugge een nieuwe trainer aangesteld. Scott Parker moet de torenhoge ambities van blauw-zwart helpen inlossen.

Voor het brede publiek is de Engelsman een minder bekende naam, maar over het kanaal maakte Parker furore als speler en coach.

Tijdens zijn actieve loopbaan was de middenvelder een gevierd speler bij onder meer Newcastle, West Ham, Tottenham en Fulham.

Bij die laatste traditieclub begon Parker ook zijn carrière als trainer. In het begin met succes. Want de coach loodste Fulham in zijn eerste seizoen meteen naar de Premier League. Daar kon Parker niet bevestigen: hij degradeerde meteen opnieuw naar de Championship.