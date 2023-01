Na eerste match van Club onder Scott Parker: "Op korte termijn zul je grote verandering zien"

Mats Rits , die na een zware blessure zijn comeback maakte, hoopt dat er snel een nieuwe wind waait. "We zitten niet in de beste flow, maar met een nieuwe coach is er altijd een nieuwe vibe. Ik denk dat we dat ook gezien hebben tegen Genk."

"We zijn nu begonnen aan een nieuw verhaal en daar moeten we onze focus op leggen", probeerde Simon Mignolet de aandacht wat weg te nemen van de 15 punten achterstand op Genk. "Die achterstand is er niet vandaag gekomen."

Een kleine week had Scott Parker om de wedstrijd tegen leider Genk voor te bereiden. Dat leverde nog niet het gewenste resultaat op, maar Mats Rits en Simon Mignolet zagen wel al positieve zaken en hebben vertrouwen in de toekomst.

"Het is een andere stijl", zegt Mignolet over Parker. "De staf komt uit Engeland en dat is een ander soort voetbal dan we gewoon zijn. De coach heeft op korte tijd een duidelijk beeld gegeven wat hij verwacht en ik denk dat je op korte termijn een grote verandering zult zien."



Ook Rits ziet duidelijk al de hand van Parker. "Hij eist enorm veel van ons en heeft duidelijke ideeën over wat te doen in balbezit en balverlies. Ik hoop dat we dat de komende weken kunnen doortrekken en dat we zo resultaten kunnen behalen."



Dat beaamt Mignolet. "We hebben duidelijkheid nodig. De jonge groep moet nog leren, al hebben we niet veel tijd. Maar we moeten naar de toekomst kijken, we kunnen wel heel wat positieve dingen meenemen uit deze wedstrijd tegen Genk."