"De kritiek van de fans raakt Wouter Vandenhaute, maar hij is een vechter en zal niet opgeven"

Een volksopstand is het (nog) niet, maar de Anderlecht-aanhang pikt de aanhoudende malaise niet langer. Al stipt Stijn Baert, arbeidseconoom en hevig RSCA-supporter, aan dat de open brief "niet alle supporters vertegenwoordigt". Yves Taildeman, kenner van het huis, weet dan weer dat voorzitter Wouter Vandenhaute geen stap opzij zal zetten.

Stijn Baert heeft een economische achtergrond en bagage, maar bekijkt de neergang bij Anderlecht vooral met zijn supportershart. "En dat bloedt", stelt hij duidelijk in De Ochtend op Radio 1, "maar rationeel begrijp ik de keuzes die er gemaakt worden." Baert benadrukt dan ook meermaals dat hij "zich niet vertegenwoordigd voelt door de open brief van meerdere supportersclubs". Zij vragen onder meer om het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute. "Anderlecht heeft een vijfjarenplan zoals grote bedrijven dat doen en dan moet je de tering naar de nering zetten." "Het gaat ook om mensen die elders al hun competenties bewezen hebben. Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke hebben hun strepen al verdiend en verdienen wat meer krediet." "Je merkt ook veel drive bij die mensen en ze hebben zelf ook geïnvesteerd in de club. Ook Marc Coucke komt zijn verantwoordelijkheid keer op keer na." "Ik denk dat de brief dus een stap te ver is, zeker in naam van alle supporters. Die supportersclubs zijn belangrijk, maar ze vertegenwoordigen niet iedereen."

Stijn Baert is een fervent Anderlecht-supporter.

"Doe de strategie uit de doeken"

Stijn Baert nuanceert de problemen niet - "De 11e plaats is een ramp" - en volgt de oproep van de supportersclubs in hun brief wel als het gaat over de vraag om openlijk te communiceren. "Er is nood aan een eerlijk perspectief: waar gaat dit naartoe? Wat is de motivering van sommige keuzes?" "Maar in de brief zegt men: u moet als voorzitter communiceren en daarna moet u opstappen. Dat is ook niet respectvol en niet consistent." "Het is belangrijk dat je uitlegt hoe de gebeurtenissen ingebed zijn in een breder verhaal." "De financiële problemen zijn bekend, maar er zal ook wel een strategie zijn. Dan is het goed om die uit de doeken te doen."

"Wouter Vandenhaute is een vechter"

Hoe kijkt Anderlecht-expert Yves Taildeman naar wat er bij Anderlecht allemaal gebeurt? "Je bent eigenlijk beschaamd om supporter van Anderlecht te zijn", vertelde de journalist van LDH in Laat." Jarenlang werden ze 1 keer op de 2 kampioen. Dan is dit wel ongezien voor een Anderlecht-fan." "Anderlecht heeft dit seizoen al 10 keer verloren. Dat is geleden van het seizoen 1930-1931, toen Anderlecht trouwens naar 2e klasse zakte."

Voorzitter Wouter Vandenhaute wordt nu op de korrel genomen. Er wordt om zijn ontslag geroepen. "Vandenhaute die weggaat, dat is niet zo makkelijk. Hij is een echte supporter van Anderlecht en bedoelt het echt wel goed." "Hij heeft bovendien veel geld in Anderlecht gepompt: samen met zijn zakenpartner 24 miljoen euro om een kapitaalsverhoging te bewerkstelligen. Hem opzij schuiven, is dus niet zo evident." "Hij zal niet opstappen. Vandenhaute is een vechter. Hij heeft in zijn carrière nog al onpopulaire beslissingen genomen.Denk maar aan de Muur van Geraardsbergen die uit de Ronde van Vlaanderen verdween." "Hij zal niet opgeven, maar ik weet wel zeker dat hij geraakt is door de kritiek van zoveel fans."

Peter Verbeke en Wouter Vandenhaute.

"Het weet niet meer van welk hout pijlen maken"