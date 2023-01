Olivier Deschacht: "Niet akkoord dat Wouter moet opstappen, maar hij nam wel al verkeerde beslissingen"

Verschillende supportersverenigingen van RSC Anderlecht eisen in een open brief het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute.

"Dat is volgens veel mensen fantastisch voetbal brengen, met een-tweetjes, hakjes en een omhaal. Met 5-0 winnen. Maar dat is voor mij niet het DNA van Anderlecht."

"Ontslag Vercauteren en Michael Verschueren waren verkeerde beslissingen van Wouter"

"Ik haat de woorden geduld, proces en tijd"

Deschacht is geen fan van het discours dat het Anderlecht-bestuur al jaren gebruikt.



"Geduld, proces en tijd zijn woorden die ik niet graag hoor als Anderlecht-supporter. Het zijn woorden die ik haat."

"Die woorden zullen vanavond waarschijnlijk ook weer gebruikt worden wanneer Fredberg en Riemer in gesprek zullen gaan met de fans."

"Het zijn woorden waar ik niet achter sta. Anderlecht is een ploeg die altijd kampioen moet worden of er tenminste tot de laatste speeldag voor moet gaan."

"Vanavond zal er waarschijnlijk weer tijd gevraagd worden en ik weet niet hoe de supporters daarop zullen antwoorden."

Deschacht hoopt dat de supporters wat kunnen kalmeren, want hun macht is groot.

"Alles wat de supporters me in mijn 20-jarige carrière gewenst of toegeroepen hebben, is altijd uitgekomen."

"Maar zelf ben ik er totaal niet mee akkoord dat Wouter moet opstappen."