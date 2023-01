Tom Boudeweel: "Vandenhaute zal flink aan de slag moeten met signaal van de supporters"

In een vlammende en bij momenten zelfs dreigende open brief eisen een aantal supportersclans van Anderlecht woensdag het ontslag van Wouter Vandenhaute. De fans zijn het beleid van Vandenhaute zat, het nakende vertrek van Hoofd Opleidingen Jean Kindermans is de druppel te veel voor de achterban.

Dat de fans van Anderlecht misnoegd zijn, is natuurlijk niet nieuw. "Ze hebben de voorbije jaren al een paar keer hun ongenoegen geuit. Met deze open brief lijkt het wel serieus te zijn", meent Tom Boudeweel.

De frustraties van de fans zitten duidelijk diep. "Ik denk dat veel te maken heeft met de overname en de eerste beleidsjaren van Marc Coucke, 5 jaar geleden. Dat was al geen voltreffer. In mei 2020 is Wouter Vandenhaute erbij gekomen en sindsdien is het niet meer rustig geweest."