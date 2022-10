Sportieve malaise, bestuurlijke chaos en financiële zorgen: overzicht van 5 jaar miserie bij Anderlecht

Miserie, miserie, miserie. Hoe lang duurt de vrije val van Anderlecht nog? Na de laatste landstitel in 2017 volgde in het Astridpark het ene probleem na het andere. Sportief, bestuurlijk, maar ook financieel. Een overzicht.

2017-2018: Geen bevestiging na landstitel

Hoe zou het nog zijn met René Weiler? De laatste kampioenencoach van Anderlecht had ondanks een titel maar weinig krediet opgebouwd door zijn pragmatische voetbal. Ook het lage rendement van enkele aankopen - zoals Sven Kums - deed de populariteitsmeter niet stijgen. Tijdens een wandeling in Brussel wordt Weiler belaagd door misnoegde fans, in het stadion roepen ze zelfs om zijn ontslag na een doelpunt van Anderlecht. In een memorabel gesprek - door de mysterieuze foto - in de catacomben van Kortrijk geeft Weiler in september zijn ontslag aan Herman Van Holsbeeck.

Na een periode met Nicolas Frutos als tussenpaus neemt Hein Vanhaezebrouck over. De voormalige succescoach van KAA Gent presteert wisselvallig met de recordkampioen. Zeker in de play-offs komt Anderlecht duidelijk tekort - het eindigt op plaats 3.

Ondertussen stormt het ook stevig in de bestuurskamer. Voorzitter Roger Vanden Stock zet, samen met Philippe Collin, zijn aandelen te koop. Onder meer Paul Gheysens, Wouter Vandenhaute en de Oezbeeks-Russische zakenman Alisjer Oesmanov tonen interesse. De verrassing is evenwel groot wanneer Marc Coucke - dan sterke man bij Oostende - de macht grijpt en een revolutie aankondigt. In zijn eerste maanden volgen de ontslagen en nieuwe gezichten elkaar op. Herman Van Holsbeeck is het grootste slachtoffer.

2018-2019: Seizoen al om zeep aan de winterstop

“Ver geraken in de beker, meedoen voor de titel en al Europees overwinteren”. Dat was voor het seizoen de ambitie van Anderlecht. Wie had kunnen denken dat die doelen in december al opgeborgen konden worden?



In de Europa League kent Anderlecht een catastrofale campagne. Het kan geen enkele groepsmatch winnen, zelfs het Slovaakse Spartak Trnava blijkt te sterk.

De beker kan ook al geen troost bieden. De bekeruitschakeling tegen toenmalig tweedeklasser en stadsgenoot Union - toen nog niet de ploeg van nu - komt bijzonder hard aan bij de Anderlecht-fans.

Competitienederlagen tegen Cercle Brugge, Eupen en Moeskroen nog voor de winterstop sturen Anderlecht in crisissfeer het jaar 2019 in.

Na een lange achtervolging haalt Anderlecht nog maar nét Play-off 1, maar de Brusselaars eindigen daar zesde en laatste. Het gevolg: voor het eerst in 55 jaar volgend seizoen géén Europees voetbal. Bovendien kan Club voor het eerst sinds 1998 winnen in Brussel, een pijnlijke nederlaag. Een week later koken bij een nieuwe achterstand de potjes van sommige Anderlecht-fans in Luik helemaal over. De match moet voortijdig stopgezet worden. (net zoals afgelopen zondag, red)

Met Hein Vanhaezebrouck en Fred Rutten sneuvelden er ook twee trainers in één seizoen. Van de printer rolt ook de C4 van sportief directeur Luc Devroe na een dramatische mercato - denk maar aan Sanneh, Vranjes, Lawrence en Abazaj.

Ook financieel zware deals met ex-club KVO voor onder meer Knowledge Musona en Antonio Milic zouden later financiële zelfmoord blijven. Maakte dan weer de omgekeerde beweging: Wout Faes, nu uitblinker in de Premier League.

2019-2020: Het begin van het tijdperk Kompany

In 2019 denkt heel Anderlecht dat de donkere dagen eindelijk gepasseerd zijn. Vincent Kompany wordt als Grote Verlosser binnengehaald in het Astridpark. Hij gaat aan de slag als speler/trainer.

"Trust the process" wordt al na enkele matchen het motto van Kompany, die (bij gebrek aan transfers) veel kansen geeft aan jongeren en krediet vraagt aan de fans. Dat is ook nodig, want de seizoensstart verloopt dramatisch.

Wie het gelag betaalt? De arme Simon Davies, die als handpop met diploma fungeerde voor Kompany. Clublegende Frank Vercauteren neemt over als officieuze hoofdtrainer. Maar ook tijdens de rest van het seizoen blijven de prestaties van Anderlecht erg wisselvallig.

Uiteindelijk eindigt paars-wit als 8e in het vroegtijdig gestaakte coronaseizoen. De laagste notering van Anderlecht in de competitie in bijna een eeuw. Dan is het logisch dat er hier en daar stemmen opgaan over een slinkend vertrouwen in het "process".



Het ontslag van clubicoon en assistent Pär Zetterberg in maart 2020 zorgt voor steeds meer olie op het vuur van ongenoegen onder de Anderlecht-supporters.

In de bestuurskamer is de stabiliteit eveneens ver te zoeken. Begin 2020 wordt Karel Van Eetvelt aangekondigd als de nieuwe CEO van Anderlecht, Wouter Vandenhaute verschijnt voor het eerst op het toneel als adviseur. Later zou hij de scepter overnemen van Coucke.

Ondertussen wordt ook de financiële wantoestand van Anderlecht steeds duidelijker. Anderlecht laat een recordverlies van 36,4 miljoen euro optekenen in het seizoen 2019-2020.

2020-2021: Clash der stijlen

Een clash tussen clubiconen. Het sportieve conflict tussen Frank Vercauteren en (de vaak geblesseerde) Vincent Kompany domineert het seizoensbegin van 2020-2021. Het bestuur hakt na twee speeldagen de knoop door: Vercauteren moet - tot onvrede van velen - langs de achterdeur vertrekken, Kompany stopt als speler en neemt over als hoofdtrainer.



De supporters richten zich eind 2020 tot het bestuur met een duidelijk statement: "We hebben het recht te weten wat er werkelijk aan de hand is. Waar gaan we heen met deze club, en met wie aan het roer? U moet dit delen met ons, we moeten vooruitgang boeken."

Opnieuw zijn de resultaten matig. De recordkampioen beëindigt de reguliere competitie als derde, maar in de play-offs wordt geen match gewonnen.

2021-2022: Ontgoocheling na ontgoocheling

Goed begonnen, half gewonnen? Het omgekeerde geldt ook. Anderlecht begint het seizoen meteen met een sisser door in de Europese voorrondes uitgeschakeld te worden door Vitesse. Sportief en financieel een stevige streep door de rekening, want paars-wit heeft de centen nochtans hard nodig. "We hebben een financiële ramp vermeden", zou CEO Peter Verbeke daar later over vertellen.

Ondanks de problemen lijkt Anderlecht na vijf jaar wel nog eens een prijs te pakken. Het kwalificeert zich voor de bekerfinale tegen KAA Gent.

Daarin is paars-wit echter totaal niet op de afspraak. In de strafschoppenreeks gaan Kompany en co. ten onder aan de druk. Uitgerekend ex-speler Davy Roef stopt meerdere penalty's en is de matchwinnaar. In de competitie volgt een nieuw seizoen ver weg in de schaduw van Club Brugge en zelfs Union - dat vier keer wint van paars-wit. Anderlecht eindigt derde.

2022-2023: Heimwee naar Kompany