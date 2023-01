Gepasseerde Hendrik Van Crombrugge doet zijn verhaal: "Ik was een van de spelers in het vizier"

"In Kreta waren er gesprekken met de voorzitter en de nieuwe technisch directeur. Ze zeiden dat de club om financiële redenen bepaalde politieke en strategische keuzes moet maken. Daardoor zouden meerdere spelers - waaronder ik - in het vizier komen."

"Zaterdag kreeg ik voor de training van de technisch directeur te horen dat ik op de bank zou starten", begint de doelman. "Het is iets dat al langer speelt, maar nu is de beslissing dus definitief."

Net als in Charleroi prijkte Bart Verbruggen gisteren bovenaan het wedstrijdblad bij Anderlecht. Het verschil: dit keer was vaste nummer één Hendrik Van Crombrugge wél fit.

Besparingsoperatie

Lees: Anderlecht wil af van zware contracten zoals die van Trebel en Van Crombrugge. In een ideaal scenario weet paars-wit zijn doelman tijdens de transferperiode in januari nog te verzilveren.

"De club vertelde dat het voor alle partijen beter is dat ik vertrek", gaat de keeper verder. "Ze willen Bart (Verbruggen, red.) de kans geven. Ik begrijp dat zeker, want hij is een groot talent. En door mij op de bank te zetten, is het voor de buitenwereld meteen duidelijk dat ik beschikbaar ben."

Want een half seizoen op de bank zitten, is voor Van Crombrugge een doemscenario: "Het is de laatste optie die ik in mijn hoofd heb. Liefst vinden we in januari een goede oplossing. Mijn makelaar is er al een tijdje mee bezig, maar voorlopig is er nog niks heel concreet."