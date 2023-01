Weer niks voor Anderlecht tegen Union: paars-wit geeft zege helemaal weg in slot

Anderlecht - Union in een notendop:

Dramatische start voor Anderlecht

Brian Riemer maakte enkele opvallende keuzes voor zijn eerste thuiswedstrijd ooit als hoofdcoach. Verbruggen bleef in doel staan bij Anderlecht, ook al was kapitein Van Crombrugge weer fit. Trebel, Arnstad en Stroeykens moesten dan weer plaats maken voor Diawara, Ashimeru en Refaelov, terwijl N'Diaye de geblesseerde Delcroix verving. Die laatste, noodgedwongen personeelswissel, pakte al na amper 6 minuten dramatisch uit voor paars-wit. N'Diaye haalde de doorgebroken Lazare onderuit en na een minutenlange VAR-interventie haalde scheidsrechter Van Driessche zijn rode kaart boven. Veel slechter kon de zo al beladen derby niet beginnen voor Anderlecht. Toch slaagde Union, zonder sterkhouder Teuma, er niet in om het numerieke overwicht uit te buiten. De bezoekers namen de controle wel over, maar veel uitgespeelde kansen leverde dat niet op. Verbruggen moest wel zijn kunnen tonen toen Adingra het vanuit een scherpe hoek probeerde en had de nodige moeite met een lage knal van uitblinker Lazare. Anderlecht kon maar één keer tegenprikken met een snedige counter. Ashimeru zette zich centraal door en wou de bal meegeven aan de mee opgerukte Amuzu, maar die werd brutaal onderuit getrokken door Burgess. Heel Anderlecht schreeuwde om een rode kaart, Van Driessche hield het bij geel. Net voor de rust kwam Union nog dicht bij de 0-1, Verbruggen hield paars-wit weer overeind op een gevaarlijk afstandsschot van Nieuwkoop.

Jeu, set & match

Ondanks de penibele situatie begon Anderlecht opvallend vinnig aan de tweede helft, maar de precisie ontbrak bij de tienkoppige thuisploeg. Toch kwam paars-wit niet in de problemen, want een slap Union kon op zijn beurt niet voor gevaar zorgen. Pas op het uur ontbonden de bezoekers hun duivels, met een schitterende redding hield Verbruggen Vanzeir van de 0-1.



Die redding won nog aan belang toen het een minuut later wél raak was aan de overkant. Amuzu zette Kandouss in de wind en Silva joeg zijn lage voorzet in één tijd hoog in doel, goed voor zijn eerste veldgoal sinds 9 oktober en een verrassende voorsprong voor Anderlecht.



Union slaagde er lang niet in om nadien een vuist te maken, maar kon in de slotfase toch nog het tij keren. Net toen Sardella aan de kant en Anderlecht dus even met z'n negenen stond, sloeg Union toe. Lynen gaf de bal enig mooi mee met Puertas en die krulde de gelijkmaker voorbij Verbruggen.



Een koude douche voor Anderlecht en even later kwam de uppercut. Puertas kroop in de rol van aangever, het schot van Lynen week af op Arnstad én Vertonghen en liet Verbruggen kansloos achter. Een zwaar verdict voor een moedig strijdende thuisploeg en Adingra stak het mes nog wat dieper in de wonde met de 1-3. Zesde nederlaag op rij voor Anderlecht tegen Union of zoals het op een spandoek van de Union-supporters stond: jeu, set & match.