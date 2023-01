Nog een slachtoffer: opleidingshoofd Jean Kindermans krijgt opzeg bij Anderlecht

Onder meer het zware contract van Kindermans zou aan de basis liggen van het vertrek. Anderlecht blijft in financieel woelig water en gaf ook aan grootverdiener Hendrik Van Crombrugge aan dat hij moet vertrekken.

Als één van de weinigen had hij de hervormingen van het "nouveau" Anderlecht onder Marc Coucke overleefd, maar - ontelbare hervormingen later - moet hij er toch aan geloven.

Gepasseerde Hendrik Van Crombrugge doet zijn verhaal: "Ik was een van de spelers in het vizier"

Achitect van Neerpede

Toonvoorbeelden als Vincent Kompany, Romelu Lukaku en Youri Tielemans brachten in hun jeugdjaren steeds bezoekjes aan het kantoor van Kindermans.

Kindermans zorgde ervoor dat de opleiding van Anderlecht in een dik decennium uitgroeide tot de wereldtop. Onder hem bracht Anderlecht een hele waslijst talenten groot.

Kindermans is een Anderlecht-icoon, pur sang. Wanneer laboranten het DNA van de club en dat van Kindermans zouden vergelijken, zou er zelfs onder een microscoop een perfecte match te zien zijn.

Zijn mantra luidde als volgt: een jonge speler heeft een grotere kans op slagen als hij zijn diploma haalt, rustige ouders heeft en zonder makelaar zijn eerste contract tekent.





Een succesformule die ook gewerkt heeft bij onder meer Dendoncker, Faes, Bornauw, Doku, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Lukebakio en Praet. Niet voor niets is de slogan van Anderlecht "In Youth We Trust".



Anderlecht zal nog even kunnen teren op het werk van Kindermans. Met Verschaeren, Amuzu, Debast, Kana en Delcroix heeft het al vaste jeugdige waarden in de ploeg en in de pijplijn zitten nog beloftevolle spelers als Duranville, Stroeykens, El Hadj en Stassin.

Het is niet uitgesloten dat Kindermans na zijn opzeg nog actief blijft in Neerpede. Er zou nog een verdere samenwerking mogelijk zijn onder andere voorwaarden.