Anderlecht-coach Riemer houdt ondanks defensieve schaarste deur dicht voor Hoedt: "Situatie blijft zelfde"

Voor Hoedt verandert de hoognood achterin evenmin iets aan zijn situatie: "Die blijft dezelfde", aldus Riemer, die rekent op andere alternatieven. "Diawara speelde eerder in de defensie. En ook Sardella en Sadiki hebben we nog achter de hand."

Het zijn allemaal noodoplossingen, geen zekerheden voor de toekomst. Moet Anderlecht de komende weken geen offensiefje plegen op de transfermarkt?

"We bekijken hoe we ons kunnen versterken", vertelde Riemer. "Onze geweldige scouts zoeken hard naar de juiste oplossingen. Maar we hebben ook niet alles in eigen handen. Er zijn mij geen garanties gegeven, al zullen we op 1 februari een sterke ploeg hebben om verder te gaan dit seizoen."

Want de trainer beweert dat er - ook zonder een pak inkomende transfers - veel potentieel aanwezig is bij de recordkampioen.

"We hebben veel jongens met onvervulde kwaliteit en talent. Bij Anderlecht willen we spelers laten floreren. Kijk bijvoorbeeld naar Fabio Silva. Misschien scoorde hij de voorbije maanden niet zo vaak, maar het potentieel is er wel."