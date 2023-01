De spoeling bij Anderlecht wordt nu wel heel dun: ook Hannes Delcroix is out

Hannes Delcroix heeft zich deze week op training geblesseerd aan zijn knie na een ongelukkig contact. "De verdediger zal naar schatting 6 tot 8 weken niet inzetbaar zijn", laat Anderlecht weten.

De blessure van de 23-jarige Delcroix komt voor paars-wit bijzonder ongelegen, want Anderlecht zat al dunnetjes in de verdedigers.

Naast Delcroix is ook Debast onbeschikbaar voor de topper tegen Union, terwijl Wesley Hoedt nog altijd verbannen is. Zo blijft eigenlijk alleen Jan Vertonghen over als centrale verdediger. Als coach Brian Riemer vasthoudt aan zijn viermansdefensie wordt het dus puzzelen voor de Deen.