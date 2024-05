LIVE: Derwael, Brassart en co komen in actie tijdens EK-kwalificaties

Laatste kans voor OS-ticket voor België

De Belgische mannen zijn met z'n drieën in Parijs, bij de vrouwen is voorlopig enkel Nina Derwael geplaatst. Daar kan vandaag nog iemand bijkomen. De kwalificaties op het EK gelden ook als allroundfinale. Er is ook nog 1 OS-ticket weggelegd voor de turnster die het hoogst eindigt én nog niet voor de Spelen geplaatst is.



Maellyse Brassart, Jade Vansteenkiste en Erika Pinxten zijn de Belgische hoop. Zij komen vanaf 10 tot 12.05 uur in actie in de eerste subdivisie. De andere landen: Noorwegen, Finland, Malta, Luxemburg, Liechtenstein, Monaco, Griekenland, Spanje, Denemarken en Ierland.



Er zijn 4 subdivisies. Pas na de laatste subdivisie, van 18 tot 20 uur, kennen we het resultaat. Daarin komen nog heel wat toplanden in actie: Polen, Zwitserland, Oekraïne, Hongarije, Groot-Brittannië, Nederland, Italië en IJsland.