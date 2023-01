Wat leverde gesprek tussen Anderlecht en fans op? "Willen nog steeds ontslag voorzitter"

Bij Anderlecht zijn ze genoodzaakt om steeds groter wordende onvrede bij de achterban te proberen indijken. Vooral de gezamenlijke open brief zorgde toch voor een giftige situatie richting de topper tegen Club Brugge.

In een poging om de rust een beetje te doen terugkeren gingen technisch directeur Jesper Fredberg en trainer Brian Riemer vanavond in gesprek met een groepje vertegenwoordigers van de fans.

"De sfeer was goed", blikte Fredberg achteraf terug voor de TV-camera's. "Ze stelden goeie vragen en voor mij was het makkelijk om hun passie te voelen. Het was constructief, er was begrip en een goeie dialoog. We hebben open en eerlijk geantwoord."

Alleen: voor de supporters is het Deense duo niet de hoofdschuldige, maar wel voorzitter Wouter Vandenhaute.

Na het verzoeningsgesprek blijven de vertegenwoordigers nog steeds achter hun eis staan dat de sterke man aftreedt als voorzitter. Dat vertelde Nico Deraedt, lid van het fanboard.

"We waren tevreden met de sportieve uiteenzetting van Fred en Brian - ze hebben sterke woorden uitgesproken. Maar we blijven wel het aftreden van Wouter Vandenhaute als voorzitter eisen."

"Toch beseffen we dat het moeilijk zal zijn om zonder hem door te gaan. Het is nu aan meneer Vandenhaute. Hij heeft dit zelf veroorzaakt door zijn gebrekkige communicatie van de laatste maanden. Aan hem om nu duidelijke antwoorden te geven."