BEKIJK - Youri Tielemans pikt goal mee en pakt belangrijk punt na dolle slotfase tegen Liverpool

De twijfels rond Youri Tielemans mogen alweer de vuilbak in. Ruim twee weken geleden liep de Rode Duivel een liesblessure op. Even werd het ergste - een kruis over het EK - gevreesd, maar tegen Liverpool toonde hij dat hij de oude was. Tielemans scoorde de 1-1 met een stevige knal. Zijn ploeg maakte een comeback in een dolle slotfase compleet.