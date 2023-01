Het ongenoegen van de Anderlecht-fans over hun voorzitter sluimert al geruime tijd. Eerder dit seizoen was er de onvrede over de komst van Mazzu die de plek innam van Komany, maar het onslag van opleidingshoofd Jean Kindermans was de druppel. Genoeg is genoeg. De fans eisen het ontslag van Wouter Vandenhaute.