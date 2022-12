Aanhoudende motie van wantrouwen nekt Hoefkens: "Champions League heeft veel verdoezeld"

Het ontslag van Carl Hoefkens komt niet als een verrassing bij de aanhang van Club Brugge. Het spel was niet altijd goed en in eigen land was de ploeg slechts een schim van het elftal dat stuntte in de Champions League. "Het was al lang duidelijk dat het bestuur een richting was ingeslagen zonder Hoefkens", fileert radiocommentator Bert Sterckx zijn vertrek.

"De motie van wantrouwen was er al na de pijnlijke 1-4 en bekeruitschakeling tegen STVV", vertelt Bert Sterckx over het ontslag van Hoefkens. "Die was aangekomen als een mokerslag bij Club Brugge." "Stel dat Club die late gelijkmaker tegen OHL in de competitie niet had geïncasseerd, dan had Carl Hoefkens zichzelf wel nog wat extra tijd gekocht." Toch zou dat maar uitstel van executie betekenen. "De twijfels zouden daardoor niet zijn weggeëbd. Het was duidelijk dat het bestuur een richting was ingeslagen zonder Carl Hoefkens."

De historische reeks in de Champions League kan je niet zomaar wegvegen. Bert Sterckx

Dat het ontslag eraan zat te komen, voelde iedereen die blauw-zwart een warm hart toedraagt. Enkel de timing lijkt nu wat raar. "Je kan je afvragen of het ontslag niet beter volgde voor de WK-break, zodat de opvolger de tijd kreeg om zich in te werken. Maar toen kwam Club uit die historische reeks in de Champions League, die je niet zomaar kunt wegvegen", meent Sterckx. "Een ontslag toen was veel minder vanzelfsprekend als nu."

Champions League als pleister op de wonde

"In de Champions League heeft Club wel nog goed voetbal op de mat getoverd", vertelt onze radiocommentator over het spelniveau. "De resultaten daar hebben alles lang verdoezeld, maar in de competitie gleed Club te snel af."

"Het verschil tussen het "Europese Club" en Brugge tegen de kleine ploegen, was te groot. Er ontbrak motivatie en inzet in wedstrijden zoals tegen Eupen."

"Simon Mignolet was vaak de grote man, dat is ook een slecht teken. Pijnlijke nederlagen tegen Westerlo en Eupen en zorgden voor het feit dat Club afzakte naar de 4e plek in de rangschikking, 12 punten verwijderd van leider Genk."

"De focus komt voor de volgende trainer daarop te liggen: de kloof met KRC Genk verkleinen, is taak nummer 1. Daar zal hij snel aan moeten beginnen, want vlak na nieuwjaar staat de topper op bezoek bij Genk al op het programma."

Hoefkens was het niet gewend om met vedetten om te gaan. Bert Sterckx