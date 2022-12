Het geduld is op: Club Brugge neemt afscheid van coach Carl Hoefkens

Dat Club Brugge Carl Hoefkens op straat zet, is de kroniek van een aangekondigd ontslag. De druk op de trainer was vorige week al flink opgevoerd na de beschamende 1-4-thuisnederlaag in de beker tegen STVV.



Die blamage kwam bijzonder hard aan op Jan Breydel en de stoel van Hoefkens leek vorige week al serieus te wankelen. De spelers krijgen verrassend vrij na de bekerexit en het bestuur greep die vrije dag aan om de balans op te maken van 6 maanden Carl Hoefkens.



Een ontslag leek toen al in de lucht te hangen, maar Hoefkens kreeg respijt. De trainer zat eergisteren nog op de bank voor de match tegen OH Leuven, waarin Club opnieuw niet kon overtuigen. Dat de bezoekers in het slot nog met een punt aan de haal gingen, is de druppel te veel gebleken voor Hoefkens.

"Carl is een Club-man pur sang. Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT en als assistent werden enorm gewaardeerd", reageert CEO Vincent Mannaert. "Ook zijn aandeel in de succesvolle Champions League-campagne van dit seizoen kan niet worden onderschat."

"Onze keuzes afgelopen zomer leverden in de Belgische competitie en de Beker van België niet het gewenste spelniveau en resultaat. We maken nu werk van de best mogelijke opvolging voor Club."