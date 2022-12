Club Brugge houdt vast aan Hoefkens, Vidarsson: "Spelers staan achter hem"

Het vertrouwen in de trainer blijft behouden, maar afgelaste trainingen en een crisisberaad getuigen niet echt van veel vertrouwen? "Dit is geen normale gang van zaken", beseft Vidarsson. "Als alles op wieltjes loopt, gebeurt dit niet." "Ik denk dat de grote bazen even een stand van zaken wilden houden bij iedereen. En dat doe je dan best door iedereen te spreken. Dat doe je best apart. Want als iedereen naar de training komt en je spreekt in groepjes, dan krijg je niet altijd de volledige waarheid van hoe de situatie is."

Zo waren er gesprekken met sterkhouders als Mignolet en Vanaken. "Gelukkig bleek gisteren dat de spelers nog altijd achter hun trainer staan en kunnen ze verder", is Vidarsson blij met de beslissing van Club. "We hebben in België genoeg clubs die vaak op korte termijn werken, die vanuit emoties beslissen. En voetbal is nu eenmaal één grote emotie. Er kan heel veel veranderen op korte tijd." "Ik ben blij dat Hoefkens, die het tot nu toe bij momenten schitterend heeft gedaan, het vertrouwen behoudt. Een jonge trainer zoals hij moet ook leren. Hij zal ook wel zijn fouten maken." "Dan is het gemakkelijkste om hem als slachtoffer te nemen en weg te sturen. Ik vind dat Club Brugge heel volwassen gehandeld heeft in deze crisis."

Het kan inderdaad snel gaan in voetbal. Er was dat prachtige Europese parcours met de overwintering in de Champions League en na woensdag ben je held af. "Zo snel kan het gaan", zucht Vidarsson.



"Zoals ik al zei, wordt het in België dan heel vaak op de trainer geschoven. Dat heeft er ook mee te maken dat het voor clubs in België makkelijker is om trainers te ontslaan."





"In andere landen is het vaak moeilijker, en dat bedoel ik financieel. In Nederland kan je geen trainer ontslaan, tenzij je hem heel zijn contract uitbetaalt én dat geld op zijn rekening staat. Tot dan kan er geen andere coach op de bank gaan zitten."



"Dit bewijst dat Club Brugge hier ver in staat. Ze verhullen niet dat er een crisis was, dat er gesprekken zijn geweest. Ze communiceren er open over met dit als resultaat. Dat vind ik goed."