Crisis bij Club Brugge: "Dat publiek niet achter de ploeg stond, is eigenlijk on-Brugs"

Dat blauw-zwart opnieuw niet overtuigde, zorgde ook voor gemor in de tribunes. "Dat het publiek niet achter de ploeg stond, is eigenlijk on-Brugs. Ik had de indruk dat het meer een cinemapubliek was, met weinig aanmoedigingen en een wat apathische sfeer."

"De druk heeft volgens mij ook invloed gehad op het spel van Club. Ze hadden wat pech. Er waren wat misverstanden. Vaak was het net niet. Ook de bekernederlaag tegen STVV zal nog wel meegespeeld hebben. Het gevoel dat het nu móest."

Overtuigen kon Club Brugge opnieuw allerminst tegen OH Leuven. Johan De Caluwé zag hoe de spelers gebukt gingen onder stress. "Dat heeft me toch wat verwonderd, zeker van de ervaren spelers. Die zouden die druk toch van zich moeten kunnen afhouden", meent De Caluwé.

Een klein deel van het publiek wilde bloed, zweet en tranen zien. "Naast de kwestie", vindt Johan De Caluwé. "De inzet was er wél. Het truitje werd nat gemaakt. Zelfs Vanaken kreeg gemor van het publiek bij een slechte actie. Dat was een beetje respectloos. Dat is niet echt supporteren."

Na afloop schreeuwde een aantal fans ook om het ontslag van Hoefkens. "Ik had de indruk dat het een kleine minderheid was die zich wat wilde spiegelen aan wat de supporters van Anderlecht, Charleroi en Standard gedaan hebben. Wat na-aapgedrag door de boel wat in brand te willen steken."

"In de plaats van zulke domme acties zouden ze beter achter de ploeg staan en hun team aanmoedigen. Elke ploeg maakt immers wel zo'n periode mee in een seizoen."