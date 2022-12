Fluitconcert op Jan Breydel: Club Brugge kan twijfels niet van zich af voetballen tegen OHL

De verhoopte reactie na de bekerblamage tegen STVV is uitgebleven: Club Brugge heeft maandag opnieuw niet kunnen overtuigen. Tegen OH Leuven had blauw-zwart ondanks pover spel nog lange tijd zicht op de overwinning, maar in de extra tijd sleepten de bezoekers toch nog een punt uit het vuur. Wat nu met het lot van coach Carl Hoefkens?