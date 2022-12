Carl Hoefkens: "Of alleen een zege goed genoeg was? Dat is niet uitgesproken geweest"

"Over de prestatie ben ik niet ontevreden", herhaalde de coach. "Na de rust moesten zij iets proberen, maar daar slaagden ze niet in."

"De gouden wet is dat je je kansen moet afmaken en zij krijgen dan altijd een kans. Ze scoren en dan lijkt het alsof alles slecht is."

"We verdienden absoluut de 3 punten", deelde Hoefkens bij Eleven Sports zijn analyse van de match. "Ik heb een positieve reactie gezien bij mijn spelers. Over de drive ben ik op bepaalde momenten tevreden."

De druk op Carl Hoefkens lijkt na vanmiddag alleen maar groter geworden. De Brugse T1 stond al min of meer met de rug tegen de muur en dan helpt een 1-1-gelijkspel tegen OH Leuven natuurlijk niet.

"Je lot ligt in handen van zij die boven je staan: niet meer dan normaal"

Heeft Carl Hoefkens voldoende steun gevoeld? "Daar gaat het niet over", zei hij meteen.

"Zoals ik vooraf had aangegeven: 2 maanden geleden stonden we hier nog op de top van de wereld. De visie die we willen neerzetten, de manier van voetballen, dat is iets anders."

"Als het heel goed gaat, is dat het werk van iedereen. En als het minder gaat, dan ben ik heel blij om dat als coach op mij te pakken."

De druk is natuurlijk wel huizenhoog. "Dat is de harde wereld van een coach. Je lot ligt in handen van anderen die boven je staan. Dat is niet meer dan normaal. Zo is het voetbal geëvolueerd en daar moet ik in meegaan."

"Of vandaag alleen winnen goed genoeg was? Dat is niet uitgesproken geweest. Dat kwam zo naar boven in de media. De druk werd opgebouwd naar een spektakelstuk en dat is het op een bepaalde manier ook geworden."