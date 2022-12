Hoefkens: "Als het minder gaat, ben ik de eerste om mijn verantwoordelijkheid te nemen"

Na de bekerblamage tegen STVV werd de druk op coach Carl Hoefkens vorige week flink opgevoerd. De trainer doet er dan ook maar beter aan om maandag te winnen van OH Leuven.

Hoe heeft de trainer de voorbije week verteerd? "Echt loslaten doe je het voetbal nooit, ook niet wanneer het goed gaat. Maar als het minder goed is, ben ik de eerste om mijn verantwoordelijkheid op te nemen", zegt Hoefkens.

"Ik heb een heel duidelijke visie over hoe ik vind dat we Club Brugge naar een volgend niveau kunnen en moeten brengen. Die visie zal niet veranderen. We hebben dat al kunnen brengen in Europa en in een flink aantal wedstrijden in de Jupiler Pro League."

"Als het minder goed gaat, is het aan de mensen die de beslissingen nemen om te zien of het verder gaat of niet. Dat is het lot van een voetbalcoach."

Hoefkens legde ook nog uit waarom Andreas Skov Olsen niet in de selectie zat voor de match tegen OH Leuven. "Zeker niet door een blessure", beklemtoonde de trainer van blauw-zwart. "Iedereen weet hoe ik naar spelers kijk. Engagement en groepsmentaliteit staan op de eerste plaats."

"Andreas moet zijn job doen en werken voor de ploeg. Wanneer hij dat doet, zal hij dit seizoen nog veel mogelijkheden krijgen om zich ook op persoonlijk vlak in de kijker te spelen."