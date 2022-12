Onrust in Brugge na bekerblamage: spelers krijgen vrij, wankelt stoel van Carl Hoefkens?

Geen straftraining dus voor blauw-zwart, een dag na de pijnlijke 1-4 in de beker tegen STVV. Integendeel: de spelerskern heeft vandaag zelfs een vrije dag gekregen.

Een dag om eens voor de spiegel te staan voor de spelers, maar wellicht ook voor trainer en bestuur. Want de vroege bekerexit - en vooral de manier waarop - is bijzonder hard aangekomen op Jan Breydel.

De resultaten waren al een tijdje minder, maar er werd gehoopt dat de WK-break een kantelpunt kon betekenen. Trainer Carl Hoefkens toonde zich in de aanloop naar het bekerduel tegen STVV nog tevreden over het vormpeil van zijn WK-gangers, maar op het veld was er woensdagavond geen beterschap.

Want ook nu bleek Club weer in hetzelfde bedje ziek. Ook nu gooide het team van Hoefkens een voorsprong te grabbel. In de competitie kostte dat blauw-zwart al een hoop punten, gisteren waren de gevolgen nog groter: bye bye, beker.

Zo wordt de druk op de trainer plots weer bijzonder groot. Want ondanks het fantastische Champions League-parcours was het tot nog toe toch al te vaak niet goed genoeg in de eigen competitie. Dat Club al 13 punten achterstand telt op leider Genk doet Hoefkens bepaald geen goed.

De trainer leek eerder dit seizoen als eens op weg naar de uitgang, maar redde toen wellicht zijn hachje met een overtuigende zege op OH Leuven.

Datzelfde OHL is op tweede kerstdag toevallig ook de volgende tegenstander voor blauw-zwart. Het zou voor Hoefkens wel eens opnieuw een duel op leven en dood kunnen worden. Of tekent het Club-bestuur al vroeger het doodvonnis van zijn trainer?