Simon Mignolet na Brugse bekerblamage: "Dit is iets wat niet kan"

Simon Mignolet was uiteraard niet tevreden: "In eerste instantie is er heel erg grote ontgoocheling. De cijfers en het resultaat spreken voor zich. Dit is iets wat niet kan."

"Maar als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd, begonnen we wel heel goed. We komen verdiend op 1-0, waarna ik een fout maak die niet mag gebeuren en de wedstrijd een beetje kantelt."

"Tijdens de rust heb ik gezegd dat we ervoor moesten zorgen dat dat de wedstrijd niet zou beïnvloeden. De eerste vijftien minuten van de tweede helft speelden we weer goed."

"Maar dan krijgen we een ongelofelijke ‘lucky goal’ tegen. Eerst schuift Hans (Vanaken) uit. Dan is er nog een fase met misschien buitenspel en dan wijkt de bal ook nog eens af op Mata zijn hoofd waardoor de bal via de deklat binnen gaat."

Toch vindt hij het belangrijk dat zijn ploeggenoten iets leren uit deze ervaring: "Het belangrijkste dat we moeten meenemen naar volgende keer is dat we niet mogen opgeven en de kopjes niet mogen laten hangen."

Mignolet begrijpt de frustraties bij de supporters, die de spelers na het laatste fluitsignaal op een fluitconcert trakteerden: "Het is normaal dat ze ontgoocheld zijn. Zij willen ook naar de Heizel en een bekerfinale spelen. Net zoals ik, net zoals heel de kleedkamer trouwens. Dan is het logisch dat ze ontgoocheld en gefrustreerd zijn."