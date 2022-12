Carl Hoefkens: "Zeer tevreden over manier waarop internationals teruggekeerd zijn"

"We zijn heel trots dat we zoveel internationals hebben. Als onze spelers worden opgemerkt door hun land betekent dat dat wij goed werk leveren. Het is voor iedereen een positieve ervaring geweest. Daar worden de spelers beter van. En die ervaring brengen ze ook weer mee naar de club."

"We hadden zo weinig spelers over dat naar het buitenland gaan voor ons onmogelijk was", legt coach Carl Hoefkens uit. "Dat was niet frustrerend, ook al was het niet vanzelfsprekend. Maar de jonge gasten hebben deze periode wel kunnen gebruiken om zich te tonen."

"Zelf hebben we van de WK-break ook gebruik gemaakt om na te denken over wat er goed of minder goed liep. Het is nog duidelijker geworden wat beter kan en beter moet, maar ook wat er al goed was. Nu is het zaak om de puntjes op de i te zetten. De betrachting van een inhaalrace in te zetten, is vandaag begonnen."

"Jammer dat Jaremtsjoek net nu uitvalt"

"Roman had ook al de hele voorbereiding niet meegemaakt. Dat is altijd een gemis. Nu waren er 5 weken om iedereen op dezelfde fysieke paraatheid te krijgen. Dan is het ongelooflijk jammer om net nu weer uit te vallen, vooral omdat hij met een ongelooflijke drive aan het trainen was."

Ook Mats Rits is bijna weer op post na zijn zware knieblessure. "Mats heeft ongelooflijk hard gewerkt om terug te komen. Vanaf 1 januari is hij weer 100 procent inzetbaar. Chapeau voor zijn niveau op training", zwaait Hoefkens met lof.

De trainer is tevreden over het parcours van Club tot nu toe. "Onze ambitie voor het seizoen was om de 2e ronde te halen in Europa. Daar zijn we enorm goed in geslaagd. Ook in de beker zijn we een ronde verder geraakt, weliswaar met moeite. Ons 3e ambitie was om uitzicht te behouden op de titel."

Dat laatste bleek het moeilijkste, want blauw-zwart telt al 13 punten achterstand op leider Racing Genk. "In bepaalde matchen hebben we te weinig gebracht", geeft Hoefkens toe. "Nu moeten we alles in het werk stellen om dat recht te zetten. Die volle overtuiging en dat momentum moeten we nu zo snel mogelijk proberen te creëren."