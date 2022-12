Anderlecht riskeert twee matchen achter gesloten deuren na rellen op Sclessin

De topper tegen Standard werd eind oktober ontregeld door wangedrag van de bezoekende supporters. Tot tweemaal toe gooiden supporters van Anderlecht vuurpijlen en rookbommen op het veld, waardoor de wedstrijd na 63 minuten definitief werd gestaakt.

De Disciplinaire Raad voor het profvoetbal zal op donderdag 17 november zitting houden over de stopgezette wedstrijd. Het bondsparket vordert alvast vier wedstrijden achter gesloten deuren, waarvan twee met uitstel.



Bovendien vraagt het een forfaitzege voor Standard en een boete van 5.000 euro. Ook de Pro League legde Anderlecht al een boete van 50.000 euro op.

De zitting zal om 10 uur plaatsvinden in de gebouwen van de KBVB. Anderlecht wacht nog de volledige vordering af om te beslissen of het in beroep gaat.