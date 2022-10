Over en out voor Mazzu? Forfaitnederlaag voor Anderlecht na vroegtijdig beëindigde treurmars

"Jammer, want we hadden nog goals kunnen maken", monkelde Nicolas Raskin na affluiten. "We hebben de match gespeeld die we moesten spelen. Het is jammer dat het zo eindigt, maar het toont wel aan dat we superieur waren."

"Ik weet niet of dit scenario te voorspellen was. Wij richten ons op onszelf. We hebben onze job gedaan. We waren een beetje verrast door de vroege goal. Ik denk dat we niet hard genoeg waren in de duels, maar we hebben het rechtgezet."

De 1-1 van Raskin was het scharniermoment van de match. "Het mooiste aan de goal was de actie. Ik had wat geluk met mijn schot." De middenvelder toonde tijdens zijn viering een tattoo op zijn dijbeen. "Dat zijn mijn grootouders. Ze hebben me altijd gesteund, maar zijn al een paar jaar overleden. Het zou hen plezier gedaan om mij hier nu te zien."

Standard versloeg ondertussen drie topclubs. "Dat gebeurde vroeger wel vaker. Die tijden mogen terugkomen. De passie en de sfeer die in dit stadion hangen... Dit is goed voor de toekomst. We zien wel waar we uitkomen."