Wouter Vrancken hervat met leider Genk na WK-break: "Bondscoach? Daar sta ik niet voor te springen"

Vrancken over lange winterbreak: "Niet ideaal"

Na enkele weken winterstage in het zonnige Benidorm is Racing Genk terug op eigen bodem. In de vrieskoude in Limburg trainden de manschappen van coach Wouter Vrancken voor de ogen van onze camera. Vrancken sprak met Sporza over de nieuwe competitiestart en de Genkse ambities.

"De stage is heel goed verlopen", opende hij. "We hebben veel kunnen werken en veel tijd samen doorgebracht. Alles is verlopen zoals gewenst."

Door het WK is de winterbreak langer dan anders geweest. "Het was bijna een mini-voorbereiding zoals op een nieuw seizoen", zegt Vrancken. "Ik ga niet zeggen dat we van nul opnieuw moet beginnen, maar toch. Het is niet ideaal, maar we wisten het op voorhand. Hoe dan ook is het belangrijk om goed te herbeginnen in de competitie."

Zal Genk vanaf volgende week gewoon verdergaan op zijn goede elan? "Op vlak van werkethiek doen we gewoon verder, ja. Op de eerste trainingen zie je de bereidwilligheid bij iedereen. De resultaten, die heb je nooit in de hand. Maar daarvoor werken we hard."

(lees verder onder de video)