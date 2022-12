Witte rook bij Anderlecht! De Deen Brian Riemer tekent tot midden 2024 contract als hoofdcoach

Na een zoektocht van anderhalve maand, stelde Anderlecht vandaag zijn nieuwe hoofdcoach voor: Brian Riemer. Niet toevallig een Deen.

De 44-jarige Riemer is een nobele onbekende in ons land, maar verdiende zijn strepen als trainer vooral in zijn thuisland Denemarken en Engeland.



Het is inmiddels anderhalve maand geleden dat Felice Mazzu zijn C4 van Anderlecht gekregen heeft. In tussentijd ging Anderlecht "in alle rust" op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. In die zoektocht stelde het ook De Deen Jesper Fredberg voor als nieuwe sportief directeur.

Zijn eerste mandaat: een trainer vinden. Ver moest Fredberg niet zoeken, Riemer is dus een landgenoot van Fredberg en lanceerde zijn trainerscarrière in 2003 ook bij het Deense Hvidore. In 2008 maakte hij de inlandse overstap naar Kopenhagen.

Daar schopte hij het van jeugdtrainer tot assistent-coach van de eerste ploeg, onder anderen onder het toeziend oog van T1 Ariel Jacobs. Na 10 jaar Kopenhagen, koos Riemer voor een avontuur in de Premier League - waar hij trouw als de rechterhand van Brentford-coach Thomas Frank acteerde.

In Anderlecht - waar hij een contract tot midden 2024 tekende - wacht zijn eerste uitdaging als T1 op het hoogste niveau.

Morgen sluit hij aan op de stage van paars-wit in Kreta.