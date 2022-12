Wie is Brian Riemer, de nieuwe hoofdcoach van Anderlecht? "Een Deens voetbaldier"

Plots trainer, even plots assistent-trainer. Anderlecht heeft met de nobele onbekende Brian Riemer zijn nieuwe hoofdtrainer beet. De kroniek van een aangekondigde aanstelling, die niet toevallig een Deens randje heeft. "Hij is dag en nacht met voetbal bezig", vertelt Ariël Jacobs, over zijn voormalige rechterhand bij Kopenhagen.

De tweede fase in de rehabilitatie van Anderlecht: een nieuwe trainer. Check!

Anderhalve maand geleden hing er nog een stevige rookwolk boven Anderlecht. Tegenvallende resultaten, de befaamde "vuurpijlenwedstrijd" op Sclessin en het ontslag van trainer Felice Mazzu legden de crisis van paars-wit pijnlijk bloot.

Opeens zat Anderlecht zonder trainer én CEO. Peter Verbeke was eerder die maand al uitgevallen door medische redenen. Een samenloop van omstandigheden, die voorzitter Wouter Vandenhaute zelfs tot een crisispersconferentie dwong. "We gaan de sportieve kern van onze club aandikken en zo de club weer naar een hoger niveau tillen." Enter fase 1: Jesper Fredberg.



De Deen wordt door Anderlecht aangesteld als de nieuwe CEO of Sports om het werk voor manusje-van-alles Peter Verbeke te verlichten.

Zijn eerste mandaat: een nieuwe trainer vinden. Ver moest Fredberg daarvoor niet zoeken. De 44-jarige Riemer is een nobele onbekende in ons land, maar de Deen staat in zijn thuisland bekend als een van de meest succesvolle assistent-coaches van de voorbije jaren. Ook Fredberg had dat in zijn notitieboekje geschreven. Dat Anderlecht ging eindigen met een Deen in de dug-out, kwam dan ook niet als een totale verrassing. Vraag dat maar aan Ariel Jacobs.

Ariel Jacobs als ontdekker

Riemer lanceerde zijn trainerscarrière in 2003 bij het Deense Hvidore. In 2008 maakte hij de inlandse overstap naar Kopenhagen. Daar schopte hij het van jeugdtrainer tot assistent-coach van de eerste ploeg, onder anderen onder het toeziend oog van T1 Ariel Jacobs. Al was dat niet geheel gepland. Toen Jacobs in 2012 het vliegtuig wou opstappen om aan zijn eerste trainingskamp met Kopenhagen te beginnen, kwam zijn T2 niet opdagen op de luchthaven. "Hij had op het laatste nippertje een aanbieding aangenomen van Wolverhampton", vertelt Jacobs. "Toen we dan in de club gingen zoeken naar een vervanger, kwamen we bij Riemer uit."

Ik was in Kopenhagen zonder mijn vrouw en trok dan maar best vaak op met Brian. Ariël Jacobs

Riemer trainde op dat moment succesvol de belofteploeg van Kopenhagen. Een mix tussen afvallers van de A-kern en jonge talenten. "Het was onverwacht voor hem en voor ons, maar onze stage verliep vlekkeloos." Een voorbode voor een goede samenwerking. Het Deens/Belgisch duo werd meteen kampioen in Denemarken."Ik had in die periode veel aan hem. Ik was in Kopenhagen zonder mijn vrouw en trok dan maar best vaak op met Brian."

"Dag en nacht met voetbal bezig"

Ook op het veld bekoorde Riemer zijn partner. "Het is een zeer harde werker. Een echt voetbaldier."

Zo spaarde Jacobs zijn rechterhand ook niet in zijn passage in de Deense hoofdstad. "Tien jaar geleden was een trainersstaf nog niet zo uitgebreid als nu. Hij was voor mij zowel assistent van de A-kern als video-analist."

"En daarnaast wou hij ook nog eens zijn belofteploeg blijven trainen. "Om in beweging te blijven", vertelde hij me dan al lachend. Maar ik kan je verzekeren: hij was dag en nacht met voetbal bezig."

Bij Anderlecht kan zijn ervaring met jeugdspelers een zeer grote troef worden Ariël Jacobs