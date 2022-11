Robin Veldman blijft assistent bij Anderlecht: "Op termijn is hoofdcoach worden de ambitie"

Anderlecht stelt vandaag Jesper Fredberg voor, de nieuwe CEO Sports. De persconferentie begon met een introductie van voorzitter Wouter Vandenhaute, die zelf het dossier rond de T1 van RSCA op tafel gooide.

Na het ontslag van Felice Mazzu schoof Robin Veldman door van de Futures - de beloften in de Challenger Pro League. Het debuut van de Nederlander als T1 viel in de smaak, maar over zijn toekomst was er onduidelijkheid. Tot vandaag.

"We hebben gisteren een evaluatie gehad", vertelde Vandenhaute. "De situatie is duidelijk: Robin wil blijven als assistent-coach."

"Hij is interim-coach bij de eerste ploeg en hij heeft de ambitie om hier T1 te worden op een dag. Daar is hij ook toe in staat, dat heeft hij bewezen. Maar hij verkiest de komende jaren een rol als assistent-coach om de Futures en de Academy van dichtbij te volgen."

"In Robin zien we de moderne Jean Dockx. Hij ziet dat zelf ook zo." Dockx stond jarenlang op de loonlijst van RSCA in verschillende functies, meestal iets meer in de achtergrond.

"Op termijn heeft Robin de ambitie om hoofdcoach van Anderlecht te worden. De club deelt die ambitie, maar het zal niet in de eerstvolgende jaren zijn."

"Soms is er geen hoofdcoach en neemt de assistent over, zoals nu dus. Wat de volgende hoofdcoach betreft, is er geen stress. We zullen de juiste keuzes maken op het juiste moment. Robin bereidt onze stage voor en doet dat vanuit zijn rol als assistent."

"Zijn status is veranderd en hij heeft dit zelf voorgesteld. In korte tijd is hij een man van de club geworden. Hij is hier geïntegreerd en wil deel uitmaken van dit proces."