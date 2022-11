Enter Jesper Fredberg, wat met Peter Verbeke? "We willen samen verder"

"Het gaat gelukkig al iets beter met Peter, maar hij is nog altijd ziek. Het zal nog een tijdje duren voor hij weer de oude is. Als hij terugkeert, kondigen we dat aan."

"We hebben met Peter de afspraak gemaakt dat we bekijken wat hij voor ons kan doen als hij weer fit is."

Springt hij in de interne pikorde dan over Peter Verbeke? De Gentenaar is/was CEO bij Anderlecht, maar is fysiek al een poosje buiten strijd.

"Jesper komt niet binnen als sportief of technisch directeur", vertelde Wouter Vandenhaute over de nieuwe Deense CEO Sports. "Hij komt binnen als sportieve baas."

"De facto zijn we al een tijd aan het samenwerken"

Wouter Vandenhaute opende de voorstelling van Jesper Fredberg met "een anekdote" over de eerste ontmoeting, intussen zo'n 6 weken geleden. Vanuit Amsterdam reed Fredberg richting Neerpede voor een koffie met Verbeke.

"We zaten toen al in een proces waarbij Peter had aangegeven dat de manier waarop we aan het werken waren, niet langer behapbaar was."

"Ofwel moest ik zorgen voor versterking, ofwel moesten we voor Peter op zoek gaan naar een andere job binnen de club. Dat was 6 weken geleden."

"Peter stond open voor alles en wou op lange termijn bij de club blijven. We hebben Jesper dan weer ontmoet tijdens de Europese match in Londen tegen West Ham (13 oktober)."

"We waren er vrij snel uit, de facto zijn we al een tijd aan het samenwerken. Dat de aankondiging nu pas volgt, is door de derde partij: Viborg, de club van Fredberg in Denemarken."

"Hij had er nog een contract tot midden 2024 en in Denemarken kun je dat niet afkopen. Voor Jesper was het belangrijk om Viborg op een goeie manier af te sluiten."

"Daardoor heeft het een stuk langer geduurd. We hebben niets willen forceren. Maar in alle stilte hebben we al enkele dingen voorbereid."